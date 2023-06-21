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Кулеба: запускаємо контрнаступ проти руйнувань через війну рф в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Поки українські військові уже проводять контрнаступальні дії, у Лондоні на міжнародній конференції з відновлення, запускається контрнаступ проти руйнування, яке завдали росіяни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023), передає кореспондент УНН.

Кулеба: запускаємо контрнаступ проти руйнувань через війну рф в Україні

Цитата

"Наші мужні воїни зараз уже проводять контрнаступальні дії в Україні, в той час зараз ми запускаємо контрнаступ проти руйнування, яке завдали росіяни в Україні. Тому я б хотів подякувати всім за те, що ви сьогодні тут зібралися. Ми розпочинаємо не з нуля, як сказав Президент Зеленський, адже час прийшов для того аби переходити від бачень до домовленостей, до договорів. Саме тому сьогоднішня подія я такою визначальною", - сказав Кулеба.

Доповнення

США оголосили новий пакет допомоги Україні на 1,3 млрд доларів, з яких 520 мільйонів доларів підуть на ремонт критичну енергетичну мережу, 657 мільйонів доларів - на допомогу в модернізації критичної інфраструктури, близько 100 мільйонів доларів буде спрямовано на боротьбу з корупцією та 35 мільйонів доларів - на допомогу українському бізнесу.

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