Кулеба: запускаем контрнаступление против разрушений из-за войны рф в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Пока украинские военные уже проводят контрнаступательные действия, в Лондоне на международной конференции по восстановлению, запускается контрнаступление против разрушения, которое нанесли россияне в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023), передает корреспондент УНН.
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"Наши мужественные воины сейчас уже проводят контрнаступательные действия в Украине, в то время сейчас мы запускаем контрнаступление против разрушения, которое нанесли россияне в Украине. Поэтому я бы хотел поблагодарить всех за то, что вы сегодня здесь собрались. Мы начинаем не с нуля, как сказал Президент Зеленский, ведь время пришло для того, чтобы переходить от видений к договоренностям, к договорам. Именно поэтому сегодняшнее событие я таким определяющим", - сказал Кулеба.
Дополнение
США объявили новый пакет помощи Украине на 1,3 млрд долларов, из которых 520 миллионов долларов пойдут на ремонт критической энергетической сети, 657 миллионов долларов - на помощь в модернизации критической инфраструктуры, около 100 миллионов долларов будет направлено на борьбу с коррупцией и 35 миллионов долларов - на помощь украинскому бизнесу.
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