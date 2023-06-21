Кулеба: запускаем контрнаступление против разрушений из-за войны рф в Украине

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"Наши мужественные воины сейчас уже проводят контрнаступательные действия в Украине, в то время сейчас мы запускаем контрнаступление против разрушения, которое нанесли россияне в Украине. Поэтому я бы хотел поблагодарить всех за то, что вы сегодня здесь собрались. Мы начинаем не с нуля, как сказал Президент Зеленский, ведь время пришло для того, чтобы переходить от видений к договоренностям, к договорам. Именно поэтому сегодняшнее событие я таким определяющим", - сказал Кулеба.

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США объявили новый пакет помощи Украине на 1,3 млрд долларов, из которых 520 миллионов долларов пойдут на ремонт критической энергетической сети, 657 миллионов долларов - на помощь в модернизации критической инфраструктуры, около 100 миллионов долларов будет направлено на борьбу с коррупцией и 35 миллионов долларов - на помощь украинскому бизнесу.

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