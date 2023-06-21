Велика Британія оголосила про допомогу Україні на 3 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання Україні фінансової допомоги обсягом 3 млрд доларів впродовж наступних трьох років. Про це він заявив під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023) у Лондоні у середу, передає кореспондент УНН.
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«Уряд Британії хоче зараз підтримати Україну в подальші роки. Впродовж наступних трьох років ми надамо довгострокові гарантії на 3 млрд доларів. Ми хочемо підсилити інвестиції разом з екологічними ініціативами», - сказав Сунак.
Доповнення
Європейська комісія пропонує створити спеціальний інструмент фінансування, який забезпечить послідовну підтримку України на суму до 50 мільярдів євро упродовж 2024-2027 років. Цей крок підтримає зусилля Києва з підтримки макрофінансової стабільності, сприятиме відбудові та модернізації країни.