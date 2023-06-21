Великобритания объявила о помощи Украине на 3 млрд долларов

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«Правительство Британии хочет сейчас поддержать Украину в последующие годы. В течение следующих трех лет мы предоставим долгосрочные гарантии на 3 млрд долларов. Мы хотим усилить инвестиции вместе с экологическими инициативами», - сказал Сунак.

Дополнение

Европейская комиссия предлагает создать специальный инструмент финансирования, который обеспечит последовательную поддержку Украины, на сумму до 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. Этот шаг поддержит усилия Киева по поддержке макрофинансовой стабильности, будет способствовать восстановлению и модернизации страны.