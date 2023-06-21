Великобритания объявила о помощи Украине на 3 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет. Об этом он заявил во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023) в Лондоне в среду, передает корреспондент УНН.
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«Правительство Британии хочет сейчас поддержать Украину в последующие годы. В течение следующих трех лет мы предоставим долгосрочные гарантии на 3 млрд долларов. Мы хотим усилить инвестиции вместе с экологическими инициативами», - сказал Сунак.
Дополнение
Европейская комиссия предлагает создать специальный инструмент финансирования, который обеспечит последовательную поддержку Украины, на сумму до 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. Этот шаг поддержит усилия Киева по поддержке макрофинансовой стабильности, будет способствовать восстановлению и модернизации страны.