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Великобритания объявила о помощи Украине на 3 млрд долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет. Об этом он заявил во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023) в Лондоне в среду, передает корреспондент УНН.

Великобритания объявила о помощи Украине на 3 млрд долларов

Цитата

«Правительство Британии хочет сейчас поддержать Украину в последующие годы. В течение следующих трех лет мы предоставим долгосрочные гарантии на 3 млрд долларов. Мы хотим усилить инвестиции вместе с экологическими инициативами», - сказал Сунак.

Дополнение

Европейская комиссия предлагает создать специальный инструмент финансирования, который обеспечит последовательную поддержку Украины, на сумму до 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. Этот шаг поддержит усилия Киева по поддержке макрофинансовой стабильности, будет способствовать восстановлению и модернизации страны.

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