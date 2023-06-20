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Євросоюз пропонує виділити Україні до 50 млрд євро: що передбачатиме допомога

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Європейська Комісія пропонує створити спеціальний інструмент фінансування, який забезпечить послідовну підтримку України на суму до 50 мільярдів євро упродовж 2024-2027 років. Цей крок підтримає зусилля Києва з підтримки макрофінансової стабільності, сприятиме відбудові та модернізації країни, передає УНН.

Євросоюз пропонує виділити Україні до 50 млрд євро: що передбачатиме допомога

Цитата

"Фонд підкреслює непохитну прихильність ЄС підтримувати Україну перед обличчям триваючої агресивної війни росії та на її шляху до членства в ЄС. Новий механізм підтримуватиме зусилля України з підтримки макрофінансової стабільності, відновлення, а також модернізації країни під час впровадження ключових реформ на шляху її вступу до ЄС. Він підтримуватиме перехід до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки, яка узгоджується з правилами та стандартами ЄС",- йдеться в заяві Єврокомісії.

Деталі

Зазначається, що новий механізм включатиме три сфери. Зокрема, це фінансова підтримка держави у вигляді грантів і позик, що забезпечить "стабільне" та "передбачуване" фінансування і основу для захисту бюджету ЄС. Як повідомляє Комісія, для цього український уряд має підготувати План відновлення, реконструкції та модернізації країни, деталізувати реформи та інвестиції, які він має намір здійснити в рамках процесу вступу до Євросоюзу.

"Кошти за цією складовою Інструменту надаватимуться на основі виконання Плану, який підкріплюватиметься низкою умов і графіком виплат, погоджених з ЄС. Значний акцент буде зроблено на реформі державного управління, належному врядуванні, верховенстві права, боротьбі з корупцією та раціональному управлінні фінансами", - йдеться в заяві.

Другою сферою, як інформує Комісія, буде спеціальна інвестиційна структура для України, призначена для залучення та мобілізації державних і приватних інвестицій у відновлення та реконструкцію України. Повідомляється, що вона доповнить існуючі інструменти підтримки країни з можливістю розширення, коли це дозволять умови.

Третя сфера - це технічна допомога та інші допоміжні заходи, зазначили у Єврокомісії. Вони включають мобілізацію досвіду щодо реформ, підтримку органів управління, громадянського суспільства та інші форми двосторонньої допомоги.

"У рамках цієї сфери також можна буде підтримувати інші ініціативи, спрямовані на реагування на російську агресію проти України, в тому числі на забезпечення дотримання міжнародного права щодо злочинів, скоєних росією на території України. Субсидії відсоткової ставки на вартість позик також покриватимуться за цією складовою", - повідомила Комісія.

Далі Європарламент та Рада Європи мають розглянути цю пропозицію в рамках пакета проміжного перегляду Довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027. Після ухвалення Україні буде запропоновано подати свій План із зазначенням реформ та інвестицій, які вона має намір здійснити. Після оцінки Плану Комісія запропонує Раді прийняти План і встановить умови, які має виконати Україна для отримання підтримки в рамках механізму.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Європейській Комісії за можливість створення спеціального Фінансового інструменту.

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