Евросоюз предлагает выделить Украине до 50 млрд евро: что будет предусматривать помощь

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"Фонд подчеркивает непоколебимую приверженность ЕС поддерживать Украину перед лицом продолжающейся агрессивной войны россии и на ее пути к членству в ЕС. Новый механизм будет поддерживать усилия Украины по поддержке макрофинансовой стабильности, восстановления, а также модернизации страны при внедрении ключевых реформ на пути ее вступления в ЕС. Он будет поддерживать переход к зеленой, цифровой и инклюзивной экономике, которая согласуется с правилами и стандартами ЕС", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Детали

Отмечается, что новый механизм будет включать три сферы. В частности, это финансовая поддержка государства в виде грантов и займов, что обеспечит "стабильное" и "предсказуемое" финансирование и основу для защиты бюджета ЕС. Как сообщает Комиссия, для этого украинское правительство должно подготовить План восстановления, реконструкции и модернизации страны, детализировать реформы и инвестиции, которые оно намерено осуществить в рамках процесса вступления в Евросоюз.

"Средства по этой составляющей Инструмента будут предоставляться на основе выполнения Плана, который будет подкрепляться рядом условий и графиком выплат, согласованных с ЕС. Значительный акцент будет сделан на реформе государственного управления, надлежащем управлении, верховенстве права, борьбе с коррупцией и рациональном управлении финансами", - говорится в заявлении.

Второй сферой, как информирует Комиссия, будет специальная инвестиционная структура для Украины, предназначенная для привлечения и мобилизации государственных и частных инвестиций в восстановление и реконструкцию Украины. Сообщается, что она дополнит существующие инструменты поддержки страны с возможностью расширения, когда это позволят условия.

Третья сфера - это техническая помощь и другие вспомогательные меры, отметили в Еврокомиссии. Они включают мобилизацию опыта по реформам, поддержку органов управления, гражданского общества и другие формы двусторонней помощи.

"В рамках этой сферы также можно будет поддерживать другие инициативы, направленные на реагирование на российскую агрессию против Украины, в том числе на обеспечение соблюдения международного права в отношении преступлений, совершенных россией на территории Украины. Субсидии процентной ставки на стоимость займов также будут покрываться по этой составляющей", - сообщила Комиссия.

Далее Европарламент и Совет Европы должны рассмотреть это предложение в рамках пакета промежуточного пересмотра Долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027. После принятия Украине будет предложено представить свой План с указанием реформ и инвестиций, которые она намерена осуществить. После оценки Плана Комиссия предложит Совету принять План и установит условия, которые должна выполнить Украина для получения поддержки в рамках механизма.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Европейскую Комиссию за возможность создания специального Финансового инструмента.