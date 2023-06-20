У ЄС офіційно запропонували виділити до 50 млрд євро Україні: в уряді подякували
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок офіційно запропонувала виділити Україні на наступні 4 роки до 50 мільярдів євро, пише УНН.
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"Ми пропонуємо Україні механізм на наступні 4 роки обсягом до 50 мільярдів євро. Забезпечити передбачуване фінансування України на шляху до ЄС разом із глобальними партнерами та приватним сектором. У сфері міграції ми підтримуємо захист зовнішніх кордонів і економічний розвиток наших партнерів, виділивши 15 мільярдів євро", - написала фон дер Ляєн у Twitter.
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уже подякував за таку можливість.
"Сьогодні Єврокомісія запропонувала створити спеціальний Фінансовий інструмент, який забезпечить узгоджену та передбачувану підтримку для українських відновлення та реконструкції на 2024-2027 рр. розміром 50 млрд євро. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн за таку непохитну підтримку України на нашому шляху до членства в ЄС", - написав Шмигаль у Twitter.