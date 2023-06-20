В ЕС официально предложили выделить до 50 млрд евро Украине: в правительстве поблагодарили

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"Мы предлагаем Украине механизм на следующие 4 года в размере до 50 миллиардов евро. Обеспечить предсказуемое финансирование Украины на пути в ЕС вместе с глобальными партнерами и частным сектором. В сфере миграции мы поддерживаем защиту внешних границ и экономическое развитие наших партнеров, выделив 15 миллиардов евро", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Детали

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже поблагодарил за такую возможность.

"Сегодня Еврокомиссия предложила создать специальный Финансовый инструмент, который обеспечит согласованную и предсказуемую поддержку для украинских восстановления и реконструкции на 2024-2027 гг. в размере 50 млрд евро. Благодарен Урсуле фон дер Ляйен за такую непоколебимую поддержку Украины на нашем пути к членству в ЕС", - написал Шмыгаль в Twitter.