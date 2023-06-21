США оголосили новий пакет допомоги Україні на 1,3 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. США оголосили новий пакет допомоги Україні на 1,3 млрд доларів. Про це заявив під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023) у Лондоні у середу державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує УНН.
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"Зараз я хочу сказати, що з допомогою Конгресу США, ми будемо надавати новий пакет фінансової допомоги на понад 1,3 мільярда доларів", - сказав Блінкен.
Деталі
З його слів, 520 мільйонів доларів підуть на те, щоб допомогти Україні відремонтувати свою критичну енергетичну мережу.
657 мільйонів доларів - на допомогу в модернізації пунктів пропуску на кордоні України, її залізничних ліній, портів та іншої критичної інфраструктури.
Близько 100 мільйонів доларів буде спрямовано на допомогу в діджиталізації митних та інших систем України "для (їх) прискорення та зменшення корупції", а ще 35 мільйонів доларів - на допомогу українському бізнесу через фінансування та страхування.
Доповнення
Велика Британія на конференції у Лондоні 21 червня оголосила про допомогу Україні на 3 млрд доларів.