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США объявили новый пакет помощи Украине на 1,3 млрд долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. США объявили новый пакет помощи Украине на 1,3 млрд долларов. Об этом заявил во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023) в Лондоне в среду государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует УНН.

США объявили новый пакет помощи Украине на 1,3 млрд долларов

Цитата

"Сейчас я хочу сказать, что с помощью Конгресса США, мы будем предоставлять новый пакет финансовой помощи на более 1,3 миллиарда долларов", - сказал Блинкен.

Детали

По его словам, 520 миллионов долларов пойдут на то, чтобы помочь Украине отремонтировать свою критическую энергетическую сеть.

657 миллионов долларов - на помощь в модернизации пунктов пропуска на границе Украины, ее железнодорожных линий, портов и другой критической инфраструктуры.

Около 100 миллионов долларов будет направлено на помощь в диджитализации таможенных и других систем Украины "для (их) ускорения и уменьшения коррупции", а еще 35 миллионов долларов - на помощь украинскому бизнесу через финансирование и страхование.

Дополнение

Великобритания на конференции в Лондоне 21 июня объявила о помощи Украине на 3 млрд долларов.

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