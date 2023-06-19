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Україна прагне отримати 40 млрд доларів на "зелений план Маршалла"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Україна шукає до 40 мільярдів доларів для фінансування першої частини "зеленого плану Маршалла" з відновлення своєї економіки, повідомив агентству Reuters заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма напередодні саміту цього тижня в Лондоні, пише УНН.

Україна прагне отримати 40 млрд доларів на "зелений план Маршалла"

Деталі

"Назвавши цифру в 40 мільярдів доларів на початковий етап реконструкції, Ростислав Шурма, заступник голови офісу президента Володимира Зеленського, сказав, що насамперед буде зосередження на чорній металургії", - пише видання.

Як зазначено, 2021 року на цей сектор припадало приблизно 10% ВВП України, третина експортної виручки, у ньому працювало приблизно 600 тис. осіб. На його частку також припадало 15% викидів вуглецю в країні, і Шурма сказав, що тепер з'явилася можливість побудувати галузь, засновану на поновлюваних джерелах енергії.

«Наше бачення полягає в тому, щоб побудувати в Україні 50-мільйонну зелену сталеливарну промисловість», — сказав Шурма.

За словами Шурми, багато які з пошкоджених старих металургійних заводів країни були побудовані в місцях, беручи до уваги залежність від вугілля як джерела енергії, але тепер вони могли б вільно будуватися ближче до родовищ залізної руди і подалі від Донбасу.

Щоб допомогти залучити 20-40 млрд дол. початкового фінансування, Україна планує створити коаліцію представників промисловості, державного та приватного секторів для розроблення плану, включно з попередньою роботою з визначення масштабів проєктів, пише видання.

Підготовчі роботи, імовірно, займуть 1-1/2 роки, хоча, за словами Шурми, «будучи реалістичними, фактичне будівництво почнеться лише після закінчення війни».

Шурма сказав, що фінансування відновлення буде сумішшю фінансування експортно-кредитних агентств в інших країнах; пільгового фінансування через Український фонд розвитку, який створюють разом з керуючою компанією BlackRock; власного капіталу операційних компаній; перехідного фінансування ЄС; і кредитів приватному сектору.

Доповнення

Як повідомляється, політики і фінансисти обговорять питання короткострокового фінансування країни, а також розглянуть довгострокові зусилля з відновлення на дводенній зустрічі, яка розпочнеться в середу в Лондоні та пройде спільно з Україною і Великою Британією.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на конференції попросить глобальних інвесторів і британський бізнес посилити підтримку України, повідомив у суботу його офіс.

За оцінками Світового банку, відновлення України обійдеться в 411 мільярдів доларів, що втричі перевищує валовий внутрішній продукт країни. З моменту вторгнення росії в лютому 2022 року партнери України надали, як повідомляється, 59 мільярдів доларів на фінансування потреб.

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