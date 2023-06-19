Украина стремится получить 40 млрд долларов на "зеленый план Маршалла"

Детали

"Назвав цифру в 40 миллиардов долларов на начальный этап реконструкции, Ростислав Шурма, заместитель главы офиса президента Владимира Зеленского, сказал, что в первую очередь будет сосредоточение на черной металлургии", - пишет издание.

Как указано, в 2021 году на этот сектор приходилось около 10% ВВП Украины, треть экспортной выручки, в нем работало около 600 тыс. человек. На его долю также приходилось 15% выбросов углерода в стране, и Шурма сказал, что теперь появилась возможность построить отрасль, основанную на возобновляемых источниках энергии.

«Наше видение состоит в том, чтобы построить в Украине 50-миллионную зеленую сталелитейную промышленность», — сказал Шурма.

По словам Шурмы, многие из поврежденных старых металлургических заводов страны были построены в местах, беря во внимание зависимость от угля в качестве источника энергии, но теперь они могли бы свободно строиться ближе к месторождениям железной руды и подальше от Донбасса.

Чтобы помочь привлечь 20-40 млрд долл. первоначального финансирования, Украина планирует создать коалицию представителей промышленности, государственного и частного секторов для разработки плана, включая предварительную работу по определению масштабов проектов, пишет издание.

Подготовительные работы, вероятно, займут 1-1/2 года, хотя, по словам Шурмы, «будучи реалистичными, фактическое строительство начнется только после окончания войны».

Шурма сказал, что финансирование восстановления будет представлять собой смесь финансирования экспортно-кредитных агентств в других странах; льготное финансирование через Украинский фонд развития, который создается вместе с управляющей компанией BlackRock; собственный капитал операционных компаний; переходное финансирование ЕС; и кредиты частному сектору.

Дополнение

Как сообщается, политики и финансисты обсудят вопросы краткосрочного финансирования страны, а также рассмотрят долгосрочные усилия по восстановлению на двухдневной встрече, которая начнется в среду в Лондоне и пройдет совместно с Украиной и Великобританией.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на конференции попросит глобальных инвесторов и британский бизнес усилить поддержку Украины, сообщил в субботу его офис.

По оценкам Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в 411 миллиардов долларов, что в три раза превышает валовой внутренний продукт страны. С момента вторжения россии в феврале 2022 года партнеры Украины предоставили, как сообщается, 59 миллиардов долларов на финансирование нужд.