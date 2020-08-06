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Шмигаль доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні

Шмигаль доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив перевірити на безпечність зберігання суб’єктами господарювання аміачної селітри в Україні у зв’язку з надзвичайною ситуацією техногенного характеру, що сталася в морському порту ліванського міста Бейрут. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

"Провести позапланові заходи державного нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та пожежної безпеки суб’єктами господарювання, які зберігають аміачну селітру насипом для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких матеріальних добрив", — йдеться у дорученні.

Повідомляється, що відповідне доручення Шмигаль дав міністру інфраструктури Владиславу Криклію, голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, т.в.о. голови Державної служби України з питань праці Віталію Сажієнку, голові Національної поліції України Ігорю Клименку та головам обласних та Київської міської держадміністрацій.

Як вказано, про результати перевірки вони мають поінформувати Кабінет Міністрів до 15 вересня 2020 року.

Нагадаємо, 4 серпня на складах порту Бейрута, де протягом декількох років зберігалася аміачна селітра, стався потужний вибух. Загинули 137 осіб, постраждали близько 5 тисяч, десятки людей вважаються зниклими безвісти. За словами губернатора ліванської столиці, збиток від вибуху може вирости до 15 млрд доларів.

Колишній Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомляв, що у порту Миколаєва зберігається 3,200 тонн аміачної селітри, що значно більше, ніж вибухнуло у ліванському Бейруті. У Миколаївському морському порту ж заявили, що аміачна селітра у них не зберігається - вона була вивезена у 2019 році. Втім, куди саме - в адміністрації не вказали.

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