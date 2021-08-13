Школярі споживають цукру утричі більше норми - МОЗ

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"При рекомендованих 25 грамах, діти до 3-х років уже споживають в нас близько 50 грамів цукру за добу. Це збільшується споживання майже в два рази. Якщо ми говоримо про шкільний вік, то в середньому діти у нас споживають 67 грамів цукру. Тобто, вже аж в три рази перевищення є. І це приходить з солодкими газованими напоями, яких достатньо велика кількість, низька фізична рухливість до цього. І це призводить до того, що у нас ожиріння у дітей, наприклад, 12% юнаків і 8% дівчат мають ожиріння у віці від 11 до 17 років. Тобто, саме в шкільний період", - сказав голова МОЗ.

Деталі

Наразі, з його слів, меню у школах змінили - зокрема, у новому меню вагу бруто перевели у вагу нето. "Тепер є меню, яке показує, що здорове харчування це не тільки корисно, це ще й смачно, і це різноманітно", - зазначив Ляшко.

Доповнення

У 2020 році стартувала всеукраїнська реформа системи шкільного харчування.

У квітні цього року уряд затвердив нові норми харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Зокрема, тепер обмежено кількість солі та цукру, жирів, заборонено використання ковбасних виробів, сосисок.

Водночас, майже у кожному четвертому шкільному меню порушені норми здорового харчування, за результатами дослідження повідомили у Держпродспоживслужбі.