Майже у кожному четвертому шкільному меню знайшли порушення норм харчування

Деталі

Як зазначається, Держпродспоживслужба з початку року проаналізувала 3,5 тисячі щоденних шкільних меню - "у 800 випадках (23%) виявлені порушення норм здорового харчування".

Вказано, що торішні перевірки показали, що "в кожному другому закладі середньої освіти були порушення, пов’язані з незадовільним матеріально-технічним станом, неналежним водопостачанням, незабезпеченням якісною питною водою та іншими проблемами".

Реформа шкільного харчування

З 1 січня діє новий Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Він визначає нові підходи до організації харчування. Вимоги документа базуються на принципах здорового харчування, рекомендованих ВООЗ. Відчути відповідні зміни школярі зможуть вже з 1 вересня цього року.

Новим Санітарним регламентом встановлено вимоги до харчових продуктів та готових страв, що можуть пропонуватись дітям. Наприклад, передбачено низку обмежень за вмістом солі, цукру та жиру з урахуванням сучасних тенденцій щодо здорового харчування та рекомендацій ВООЗ. Встановлені групи харчових продуктів, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні учнів (злакові, овочі, фрукти та ягоди, молочні продукти) та врегульовано питання організації харчування дітей з особливими потребами.