Почти в каждом четвертом школьном меню нашли нарушения норм питания
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Почти в каждом четвертом школьном меню нарушены нормы здорового питания. Об этом по результатам исследования сообщили в Госпродпотребслужбе, передает УНН.
Детали
Как отмечается, Госпродпотребслужба с начала года проанализировала 3,5 тысячи ежедневных школьных меню - "в 800 случаях (23%) выявлены нарушения норм здорового питания".
Указано, что прошлогодние проверки показали, что "в каждом втором заведении среднего образования были нарушения, связанные с неудовлетворительным материально-техническим состоянием, ненадлежащим водоснабжением, не обеспечением качественной питьевой водой и другими проблемами".
Реформа школьного питания
С 1 января действует новый Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования. Он определяет новые подходы к организации питания. Требования документа базируются на принципах здорового питания, рекомендованных ВОЗ. Почувствовать соответствующие изменения школьники смогут уже с 1 сентября этого года.
Новым Санитарным регламентом установлены требования к пищевым продуктам и готовым блюдам, которые могут предлагаться детям. Например, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендаций ВОЗ. Установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся (злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты) и урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями.