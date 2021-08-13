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Школьники потребляют сахара в три раза больше нормы - Минздрав

Школьники потребляют сахара в три раза больше нормы - Минздрав

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Дети школьного возраста в Украине в среднем потребляют 67 граммов сахара в сутки, что превышает норму в три раза. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время первого пегионального форума "Реформа школьного питания", сообщает УНН.

Цитата:

"При рекомендованных 25 граммах, дети до 3-х лет уже потребляют у нас около 50 граммов сахара в сутки. Это увеличивается потребление почти в два раза. Если мы говорим о школьном возрасте, то в среднем дети у нас потребляют 67 граммов сахара. То есть, уж в три раза превышение есть. И это приходит со сладкими газированными напитками, которых достаточно большое количество, низкая физическая подвижность до этого. И это приводит к тому, что у нас ожирение у детей, например, 12% юношей и 8% девушек имеют ожирение в возрасте от 11 до 17 лет. То есть, именно в школьный период", - сказал глава Минздрава.

Детали

Сейчас, по его словам, меню в школах изменили - в частности, в новом меню вес брутто перевели в вес нетто. "Теперь есть меню, которое показывает, что здоровое питание это не только полезно, это еще и вкусно, и это разнообразно", - отметил Ляшко.

дополнение

В 2020 году стартовала всеукраинская реформа системы школьного питания .

В апреле этого года правительство утвердило новые нормы питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха. В частности, теперь ограничено количество соли и сахара, жиров, запрещено использование колбасных изделий, сосисок.

В то же время, почти в каждом четвертом школьном меню нарушены нормы здорового питания, по результатам исследования сообщили в Держпродспоживслужби.

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