Школяр на Донеччині помер на уроці фізкультури
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Одинадцятирічний школяр помер на уроці фізичної культури в одній із загальноосвітніх шкіл Мирнограда Донецької області. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури області.
"Подія сталася 20 березня, приблизно о 14 годині. На уроці фізичної культури у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8 Мирноградської міської ради 11-річному учню 5 класу раптово стало зле", - йдеться у повідомленні.
Медики бригади швидкої допомоги констатували смерть хлопця та доставили тіло до терапевтичного відділення Мирноградської центральної міської лікарні.
Також встановлено, що у хлопця було діагностовано тяжке захворювання - злоякісна феохромоцитома 3-ї категорії.
На теперішній час готується клопотання до міського суду про проведення судово-медичної експертизи щодо встановлення причини смерті школяра.
Димитровський відділ Красноармійської місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі учня однієї із загальноосвітніх шкіл Мирнограда.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – п.2 ч.2 ст.115 КК України (з позначкою "природня смерть").
Нагадаємо, у Карпатах помер турист.