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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 15587 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Школьник в Донецкой области умер на уроке физкультуры

Школьник в Донецкой области умер на уроке физкультуры

Киев  •  УНН

 • 11902 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Одиннадцатилетний школьник умер на уроке физической культуры в одной из общеобразовательных школ Мирнограда Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Мероприятие произошло 20 марта, примерно в 14 часов. На уроке физической культуры в общеобразовательной школе I-III ступеней № 8 Мирноградськои городского совета 11-летнему ученику 5 класса внезапно стало плохо", - говорится в сообщении.

Медики бригады скорой помощи констатировали смерть парня и доставили тело в терапевтическое отделение Мирноградськои центральной городской больницы.

Также установлено, что у парня было диагностировано тяжелое заболевание - злокачественная феохромоцитома 3-й категории.

В настоящее время готовится ходатайство в городской суд о проведении судебно-медицинской экспертизы по установлению причины смерти школьника.

Димитровский отдел Красноармейской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту гибели ученика одной из общеобразовательных школ Мирнограда.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (с пометкой "естественная смерть").

Напомним, в Карпатах умер турист.

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