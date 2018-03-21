Школьник в Донецкой области умер на уроке физкультуры
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Одиннадцатилетний школьник умер на уроке физической культуры в одной из общеобразовательных школ Мирнограда Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
"Мероприятие произошло 20 марта, примерно в 14 часов. На уроке физической культуры в общеобразовательной школе I-III ступеней № 8 Мирноградськои городского совета 11-летнему ученику 5 класса внезапно стало плохо", - говорится в сообщении.
Медики бригады скорой помощи констатировали смерть парня и доставили тело в терапевтическое отделение Мирноградськои центральной городской больницы.
Также установлено, что у парня было диагностировано тяжелое заболевание - злокачественная феохромоцитома 3-й категории.
В настоящее время готовится ходатайство в городской суд о проведении судебно-медицинской экспертизы по установлению причины смерти школьника.
Димитровский отдел Красноармейской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту гибели ученика одной из общеобразовательных школ Мирнограда.
Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (с пометкой "естественная смерть").
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