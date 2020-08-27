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Школи Київщини на 93% забезпечені засобами індивідуального захисту та дезінфекції - ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Школи Київщини на 93% забезпечені засобами індивідуального захисту та дезінфекції. Окрім того, наразі заключено договори з постачальниками на 2,5 млн гривень. Про це під час брифінгу повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.

Школи Київщини на 93% забезпечені засобами індивідуального захисту та дезінфекції - ОДА

“Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування виділили кошти на закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників та учнів. З педагогічними працівниками та технічним персоналом проведені відповідні інструктажі, розроблені інструкції, оформлені інформаційні стенди щодо безпечного поводження учнів, розроблені графіки переміщення здобувачів освіти. За сприятливих умов, більшість уроків будуть проходити на свіжому повітрі”, — зазначив він.

Також, за його словами, у кожній школі проходитиме моніторинг стану здоров’я учнів.

“Станом на 26 серпня загальний відсоток забезпеченості закладів загальної середньої освіти засобами індивідуального захисту та дезінфекції в області становить 93%... Заключено договори з постачальниками на 2,5 млн гривень. Наразі тривають закупівлі ще 80 термометрів, електросушарок, паперових рушників, контейнерів для використаних масок та щитків, дезінфікуючих засобів... У кожній школі буде моніторинг стану здоров’я учнів і працівників закладу шляхом термометрії, опитування учнів про їх самопочуття та регулярна комунікація з батьками. Графік освітнього процесу зміститься у часовому режимі, працю будуть оплачувати відповідно до педагогічного навантаження”, — додав Володін.

Нагадаємо, на Київщині за добу зафіксовано 94 нових випадки захворювання на COVID-19. Окрім того, на території області встановлено антирекорд зі смертності від хвороби — за добу померло 6 осіб.

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