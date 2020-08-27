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На Київщині за добу близько сотні випадків COVID-19, антирекорд зі смертності

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. На Київщині за добу зафіксовано 94 нових випадки захворювання на COVID-19. Окрім того, на території області встановлено антирекорд зі смертності – за добу померло 6 осіб. Про це під час брифінгу повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.

На Київщині за добу близько сотні випадків COVID-19, антирекорд зі смертності

“Ми маємо невтішні показники... За останню добу маємо новий антирекорд — від коронавірусу померло аж 6 мешканців Київщини, в тому числі 53-річний чоловік з Білої Церкви, 64-річна білоцерківчанка, 71-річна мешканка села Циблі Переяслав-Хмельницького району, 54-річна жінка з Баришівки, 84-річна з села Загальці Бородянського району... Тим часом маємо таку картину: частина області вже у "помаранчевій“ зоні небезпеки поширення хвороби, ще частина у "жовтій“, нових випадків — 94, захворіло 5 304 особи, одужало 3 505 людей, померла 91 людина”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 27 серпня зафіксовано вже понад 112 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків — збільшення до 1,9 тисячі. 

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