В Україні вже 112 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 974
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. В Україні на 8:40 27 серпня зафіксовано вже понад 112 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків — збільшення до 1,9 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, зі 112 059 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 974 інфікованих, що вище, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 403 людей, з них 49 — за останню добу.
Оновленої статистики щодо одужалих поки немає, станом на 26 серпня одужали від хвороби вже 53 454 людей.
Нагадаємо, лікар Голубовська розповіла про зростання тяжких випадків COVID-19 серед молодих людей.