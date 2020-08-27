В Україні вже 112 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 974

Так, зі 112 059 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 974 інфікованих, що вище, ніж добою раніше.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 403 людей, з них 49 — за останню добу.

Оновленої статистики щодо одужалих поки немає, станом на 26 серпня одужали від хвороби вже 53 454 людей.

Нагадаємо, лікар Голубовська розповіла про зростання тяжких випадків COVID-19 серед молодих людей.