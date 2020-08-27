В Украине уже 112 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1 974

Так, из 112 059 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 974 инфицированных, что выше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 403 человек, из них 49 - за последние сутки.

Обновленной статистики по выздоровевшим пока нет, по состоянию на 26 августа выздоровели от болезни уже 53 454 человек.

Напомним, врач Голубовская рассказала о росте тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.