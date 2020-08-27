В Киевской области за сутки около сотни случаев COVID-19, антирекорд по смертности
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Киевской области за сутки зафиксировано 94 новых случаев заболевания COVID-19. Кроме того, на территории области установлено антирекорд по смертности - за сутки умерло 6 человек. Об этом во время брифинга сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.
"Мы имеем неутешительные показатели... За последние сутки имеем новый антирекорд - от коронавируса умерли 6 жителей Киевской области, в том числе 53-летний мужчина из Белой Церкви, 64-летняя белоцерковчанка, 71-летняя жительница села Цибли Переяслав-Хмельницкого района, 54-летняя женщина с Барышевки, 84-летняя из села Загальцы Бородянского района... Между тем есть такая картина: часть области уже в "оранжевой" зоне опасности распространения болезни, еще часть в "желтой", новых случаев - 94, заболело 5 304 человека, выздоровели 3505 человек, умер 91 человек", - отметил он.
Напомним, в Украине на 8:40 27 августа зафиксировано уже более 112 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев - увеличение до 1,9 тысячи.