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Школы Киевской области на 93% обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции - ОГА

Киев • УНН

 • 12622 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Школы Киевской области на 93% обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Кроме того, на данный момент заключены договоры с поставщиками на 2,5 млн гривен. Об этом во время брифинга сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.

Школы Киевской области на 93% обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции - ОГА

"Органы исполнительной власти и местного самоуправления выделили средства на закупку средств индивидуальной защиты для работников и учащихся. С педагогическими работниками и техническим персоналом проведены соответствующие инструктажи, разработаны инструкции, оформлены информационные стенды по безопасному обращению учащихся, разработаны графики перемещения соискателей образования. При благоприятных условиях, большинство уроков будут проходить на свежем воздухе", - отметил он.

Также, по его словам, в каждой школе будет проходить мониторинг состояния здоровья учащихся.

"По состоянию на 26 августа общий процент обеспеченности учреждений общего среднего образования средствами индивидуальной защиты и дезинфекции в области составляет 93%... Заключено договоров с поставщиками на 2,5 млн гривен. Сейчас продолжаются закупки еще 80 термометров, электросушилок, бумажных полотенец, контейнеров для использованных масок и щитков, дезинфицирующих средств... В каждой школе будет мониторинг состояния здоровья учащихся и работников учреждения путем термометрии, опрос учащихся об их самочувствии и регулярная коммуникация с родителями. График образовательного процесса сместится во временном режиме, труд будут оплачивать в соответствии с педагогической нагрузкой", - добавил Володин.

Напомним, в Киевской области за сутки зафиксировано 94 новых случаев заболевания COVID-19. Кроме того, на территории области установлено антирекорд по смертности от болезни - за сутки умерло 6 человек.

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