Шість пропущених голів: колишній клуб Маліновського зазнав поразки в ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Зальцбургу відбувся найрезультативніший поєдинок нинішнього розіграшу групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН.
Однойменний клуб із Австрії вдома приймав чемпіона Бельгії “Генк”. У перші 45 хвилин австрійці відправили гостей в нокдаун — бельгійський клуб примудрився пропустити п’ять м’ячів і відповісти тільки одним.
По перерві “Зальцбург” дещо збавив оберти та забив одного разу. Натомість за “Генк” відзначився Самата — 6:2.
У складі переможців хет-трик оформив 19-річний нападник Ерлінг Брьот Холанд, також забивав Хван Хі Чхан, Собослаі та Ульмер.
Окрім того, австрійці завдали 28 ударів по воротам, 14 з яких відбулися по площині воріт.
Примітно, що минулого сезону завоювати чемпіонський титул Бельгії “Генку” допоміг український півзахисник Руслан Маліновський.
До вашої уваги результати деяких інших баталій:
“Бенфіка” — “РБ Лейпциг” 1:2
“Аякс” — “Лілль” 3:0
“Ліон” — “Зеніт” 1:1.