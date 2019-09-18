Шесть пропущенных голов: бывший клуб Малиновского потерпел поражение в ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Зальцбурге состоялся самый поединок нынешнего розыгрыша группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает УНН.
Одноименный клуб с Австрии дома принимал чемпиона Бельгии “Генк”. В первые 45 минут австрийцы отправили гостей в нокдаун — бельгийский клуб умудрился пропустить пять мячей и ответить только одним.
После перерыва “Зальцбург” несколько сбавил обороты и забил однажды. Зато за “Генк” отличился Саматов — 6:2.
В составе победителей хет-трик оформил 19-летний нападающий Эрлинг Брьот Холланд, также забивал Хван Хи Чхан, Собослаи и Ульмер.
Кроме того, австрийцы нанесли 28 ударов по воротам, 14 из которых произошли по плоскости ворот.
Примечательно, что в прошлом сезоне завоевать чемпионский титул Бельгии “Генку” помог украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Вашему вниманию результаты других баталий:
“Бенфика” — “РБ Лейпциг” 1:2
“Аякс” — “Лилль” 3:0
“Лион” — “Зенит” 1:1.