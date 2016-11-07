Шість людей загинули у пожежі в бізнес-центрі в Алмати - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. П'ять тіл виявили після пожежі в будівлі бізнес-центру "Алмати Тауерс", раніше повідомлялося про ще одного загиблого. Про це з посиланням на прес-службу департаменту з надзвичайних ситуацій Алмати повідомляє Tengrinews, передає УНН.
Вказано, що від адміністрації центру надійшла інформація про зникнення п'яти осіб.
"З них чотири тіла знайдені на шостому поверсі, імовірно, це робочі, які проводили монтажні роботи", - повідомила офіційний представник департаменту з НС Алмати Сандугаш Баймухамбетова. Особи і стать загиблих встановлюються.
Пізніше в департаменті з НС повідомили, що було знайдено ще одне тіло.
Раніше повідомлялося, що в результаті цієї пожежі загинув 54-річний зварювальник.
Разом кількість загиблих становить шість людей, пише видання.
Велика пожежа сталася напередодні ввечері в будівлі у "Алмати Тауерс" на перетині вулиць Сатпаєва і Байзакова. Як повідомили очевидці, з банкетного залу "Grand Hall" всередині "Алмати Тауерс" були евакуйовані близько 200 людей. Також людей екстрено виводили прямо під час сеансу з кінотеатру "Cinema Towers 3D". Площа пожежі становила 1 тис. 800 квадратних метрів. Через НС працівників бізнес-центру "Алмати Тауерс" попросили не виходити на роботу.