Шесть человек погибли в пожаре в бизнес-центре в Алматы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Пять тел обнаружили после пожара в здании бизнес-центра "Алматы Тауэрс", ранее сообщалось о еще одном погибшем. Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщает Tengrinews, передает УНН.
Указано, что от администрации центра поступила информация об исчезновении пяти человек.
"Из них четыре тела найдены на шестом этаже, вероятно, это рабочие, которые проводили монтажные работы", - сообщила официальный представитель департамента по ЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова. Личности и возраст погибших устанавливаются.
Позже в департаменте по ЧС сообщили, что было найдено еще одно тело.
Ранее сообщалось, что в результате этого пожара погиб 54-летний сварщик.
Вместе количество погибших составляет шесть человек, пишет издание.
Крупный пожар произошел накануне вечером в здании в "Алматы Тауэрс" на пересечении улиц Сатпаева и Байзакова. Как сообщили очевидцы, из банкетного зала "Grand Hall" внутри "Алматы Тауэрс" были эвакуированы около 200 человек. Также людей экстренно выводили прямо во время сеанса из кинотеатра "Cinema Towers 3D". Площадь пожара составила 1 тыс. 800 квадратных метров. Из-за ЧС работников бизнес-центра "Алматы Тауэрс" попросили не выходить на работу.