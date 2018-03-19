Шевченко довикликав гравця на заміну Ярмоленка в збірній України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко викликав на збір національної команди півзахисника донецького "Шахтаря" Івана Петряка, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
У попередньо оголошеному списку Петряк замінить Андрія Ярмоленка. У зв'язку з курсом реабілітації після ушкодження, яке Ярмоленко отримав у матчі за дортмундську "Борусію", футболіст цього разу не зможе прибути до розташування збірної.
Зазначимо, що у нинішньому сезоні Петряк провів на клубному рівні 13 поєдинків, в яких забив один м'яч.
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Зауважимо, що загалом Петряк проводив три поєдинки у формі національної збірної.
Нагадаємо, що 23 березня збірна України проведе спаринг з Саудівською Аравією (в Іспанії), а 27-го числа зіграє з Японією (в Бельгії).