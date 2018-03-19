Шевченко вызвал еще одного игрока на замену Ярмоленко в сборной Украины

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 15435 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 20257 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 65960 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 75414 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102028 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109180 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116556 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121900 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133016 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146782 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Шевченко вызвал еще одного игрока на замену Ярмоленко в сборной Украины

Шевченко вызвал еще одного игрока на замену Ярмоленко в сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 12616 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вызвал на сбор национальной команды полузащитника донецкого “Шахтера” Ивана Петряка, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.

В предварительно объявленном списке Петряк заменит Андрея Ярмоленко. В связи с курсом реабилитации после повреждения, которое Ярмоленко получил в матче за дортмундскую "Боруссию", футболист на этот раз не сможет прибыть в расположение сборной.

Отметим, что в нынешнем сезоне Петряк провел на клубном уровне 13 поединков, в которых забил один мяч.

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Заметим, что в целом Петряк проводил три поединка в форме национальной сборной.

Напомним, что 23 марта сборная Украины проведет спарринг с Саудовской Аравией (в Испании), а 27-го числа сыграет с Японией (в Бельгии).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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