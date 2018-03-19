Шевченко вызвал еще одного игрока на замену Ярмоленко в сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вызвал на сбор национальной команды полузащитника донецкого “Шахтера” Ивана Петряка, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.
В предварительно объявленном списке Петряк заменит Андрея Ярмоленко. В связи с курсом реабилитации после повреждения, которое Ярмоленко получил в матче за дортмундскую "Боруссию", футболист на этот раз не сможет прибыть в расположение сборной.
Отметим, что в нынешнем сезоне Петряк провел на клубном уровне 13 поединков, в которых забил один мяч.
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Заметим, что в целом Петряк проводил три поединка в форме национальной сборной.
Напомним, что 23 марта сборная Украины проведет спарринг с Саудовской Аравией (в Испании), а 27-го числа сыграет с Японией (в Бельгии).