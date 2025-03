Шестеро людей загинуло, ще 17 постраждали в результаті вибуху котла на півдні Індії

Зазначається, що вибух котла прогримів на енергоблоці номер п’ять на ТЕЦ-2.

Повідомляється, що спочатку були знайдені тіла двох жертв, пізніше були виявлені ще чотири тіла. Особи загиблих встановлюються.

Стан 11 постраждалих оцінюється як критичний. Зазначається, що кількість жертв може зрости. Всі постраждалі були доставлені в місцевий госпіталь.

Інші подробиці події поки не повідомляються.

Це вже другий вибух на підприємствах NLCIL за останні два місяці. 7 травня сталася вибух котла на інший ТЕЦ в районі Куддалор штату Тамілнад.

