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Шестеро людей загинуло, ще 17 постраждали в результаті вибуху котла на півдні Індії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Щонайменше шестеро людей загинули, ще 17 постраждали в результаті вибуху котла, що стався в середу на одній з теплових електростанцій компанії NLC India Limited (NLCIL) в районі Нейвелі штату Тамілнад на півдні Індії. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Hindu та низку індійських ЗМІ.

Зазначається, що вибух котла прогримів на енергоблоці номер п’ять на ТЕЦ-2.

Повідомляється, що спочатку були знайдені тіла двох жертв, пізніше були виявлені ще чотири тіла. Особи загиблих встановлюються.

Стан 11 постраждалих оцінюється як критичний. Зазначається, що кількість жертв може зрости. Всі постраждалі були доставлені в місцевий госпіталь.

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Інші подробиці події поки не повідомляються.

Це вже другий вибух на підприємствах NLCIL за останні два місяці. 7 травня сталася вибух котла на інший ТЕЦ в районі Куддалор штату Тамілнад.

The NLCIL #BoilerBlast occurred when workers tried to restart the boiler in the morning. Scenes from #Neyveli.
Express video.@xpresstn @NirupaSampath pic.twitter.com/iS1u8wst6o

— The New Indian Express (@NewIndianXpress) July 1, 2020

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