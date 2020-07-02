Лунін допоміг "Ов'єдо" здобути десяту перемогу в Сегунді

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. У матчі 37-го туру іспанської Сегунди "Ов’єдо" воротаря національної збірної України Андрія Луніна на власному полі приймало "Мірандес", передає УНН з посиланням на прес-службу УАФ.

Наш голкіпер традиційно вийшов у стартовому складі, отримав першу в сезоні жовту картку та відіграв повний поєдинок, що закінчився перемогою його команди з рахунком 1:0. Суперники завдали 12 ударів по воротах українця і чотири з них у площину воріт. Це вже шостий матч Андрія в сезоні-2019/2020, в якому він не пропускав м’ячів.

Наразі, маючи в активі 44 очки, “Ов’єдо” посідає 17-у сходинку в турнірній таблиці Сегунди. Відрив від зони вильоту становить три очки.

Додамо, що в цьому сезоні Лунін провів у складі “Вальядоліда” та “Ов’єдо” 17 зустрічей, в яких пропустив 14 м’ячів.

Українські Національні Новини

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