Лунін допоміг "Ов'єдо" здобути десяту перемогу в Сегунді

Наш голкіпер традиційно вийшов у стартовому складі, отримав першу в сезоні жовту картку та відіграв повний поєдинок, що закінчився перемогою його команди з рахунком 1:0. Суперники завдали 12 ударів по воротах українця і чотири з них у площину воріт. Це вже шостий матч Андрія в сезоні-2019/2020, в якому він не пропускав м’ячів.

Наразі, маючи в активі 44 очки, “Ов’єдо” посідає 17-у сходинку в турнірній таблиці Сегунди. Відрив від зони вильоту становить три очки.

Додамо, що в цьому сезоні Лунін провів у складі “Вальядоліда” та “Ов’єдо” 17 зустрічей, в яких пропустив 14 м’ячів.