Лунин помог "Овьедо" получить десятую победу в Сегунде
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В матче 37-го тура испанской Сегунды "Овьедо" вратаря национальной сборной Украины Андрея Лунина на своем поле принимал "Мирандес", передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Наш голкипер традиционно вышел в стартовом составе, получил первую в сезоне желтую карточку и сыграл полный поединок, закончившийся победой его команды со счетом 1:0. Соперники нанесли 12 ударов по воротам украинца и четыре из них в створ ворот. Это уже шестой матч Андрея в сезоне 2019/2020, в котором он не пропускал мячей.
Сейчас, имея в активе 44 очка, “Овьедо” занимает семнадцатое место в турнирной таблице Сегунды. Отрыв от зоны вылета составляет три очка.
Добавим, что в этом сезоне Лунин провел в составе “Вальядолида” и “Овьедо” 17 встреч, в которых пропустил 14 мячей.