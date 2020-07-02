Під час стрілянини в Каліфорнії постраждали щонайменше чотири людини

“Відділення поліції Окленда надає допомогу Каліфорнійському дорожньому патрулю в зв’язку зі стріляниною... Наразі є дані про чотирьох постраждалих”, — йдеться в повідомленні.

Інших подробиць не наводиться.

Нагадаємо, 30 червня в Івано-Франківську сталася стрілянина. Правоохоронцями був введений оперативний план “Сирена”.

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