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Під час стрілянини в Каліфорнії постраждали щонайменше чотири людини

Під час стрілянини в Каліфорнії постраждали щонайменше чотири людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Щонайменше чотири людини отримали поранення в результаті стрілянини, яка сталася в американському Окленді (штат Каліфорнія). Про це в середу повідомила міська поліція в Twitter, передає УНН.

“Відділення поліції Окленда надає допомогу Каліфорнійському дорожньому патрулю в зв’язку зі стріляниною... Наразі є дані про чотирьох постраждалих”, — йдеться в повідомленні.

Інших подробиць не наводиться.

Нагадаємо, 30 червня в Івано-Франківську сталася стрілянина. Правоохоронцями був введений оперативний план “Сирена”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Щонайменше 24 людини стали жертвами нападу на реабілітаційний центр в Мексиці

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