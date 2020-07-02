Під час стрілянини в Каліфорнії постраждали щонайменше чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Щонайменше чотири людини отримали поранення в результаті стрілянини, яка сталася в американському Окленді (штат Каліфорнія). Про це в середу повідомила міська поліція в Twitter, передає УНН.
“Відділення поліції Окленда надає допомогу Каліфорнійському дорожньому патрулю в зв’язку зі стріляниною... Наразі є дані про чотирьох постраждалих”, — йдеться в повідомленні.
Інших подробиць не наводиться.
Нагадаємо, 30 червня в Івано-Франківську сталася стрілянина. Правоохоронцями був введений оперативний план “Сирена”.
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