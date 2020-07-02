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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 39910 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 119697 просмотра

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4 марта, 14:27 • 122647 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 102979 просмотра

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Во время стрельбы в Калифорнии пострадали по меньшей мере четыре человека

Во время стрельбы в Калифорнии пострадали по меньшей мере четыре человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в американском Окленде (штат Калифорния). Об этом в среду сообщила городская полиция в Twitter, передает УНН.

“Отделение полиции Окленда оказывает помощь Калифорнийскому дорожному патрулю в связи со стрельбой ... Сейчас есть данные о четырех пострадавших”, — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Напомним, 30 июня в Ивано-Франковске произошла стрельба. Правоохранителями был введен оперативный план “Сирена”.

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