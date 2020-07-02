Во время стрельбы в Калифорнии пострадали по меньшей мере четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в американском Окленде (штат Калифорния). Об этом в среду сообщила городская полиция в Twitter, передает УНН.
“Отделение полиции Окленда оказывает помощь Калифорнийскому дорожному патрулю в связи со стрельбой ... Сейчас есть данные о четырех пострадавших”, — говорится в сообщении.
Других подробностей не приводится.
Напомним, 30 июня в Ивано-Франковске произошла стрельба. Правоохранителями был введен оперативный план “Сирена”.
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