В Івано-Франківську сталася стрілянина, введено оперативний план "Сирена"

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Вогнепальне поранення отримав чоловік, якого госпіталізували в лікарню в Івано-Франківську. Поліція проводить першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, щодо розшуку зловмисника. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.

Сьогодні, 30 червня, о 19:40 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в Івано-Франківську по вул. Вовчинецька 192 невідомий стріляв у чоловіка.

На виклик негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи і представники інших профільних служб.

Як попередньо встановили правоохоронці вогнепальне поранення отримав 45-річний місцевий мешканець.

Постраждалого госпіталізували в лікарню.

Причини і обставини стрілянини встановлюються. У поліції визначаться з кваліфікацією події після проведення першочергових слідчих дій.

В області введено оперативний план "Сирена". Наразі проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання зловмисника. У рамках розслідування правоохоронці опитують можливих свідків та очевидців, а також вивчають наявність камер відеоспостереження.

Якщо хтось міг бути очевидцем даної події, поліція просить повідомити на лінію 102.

Нагадаємо, у Новомосковську посеред вулиці застрелили чоловіка: відкрито два провадження.

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