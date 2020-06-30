В Ивано-Франковске произошла стрельба, введен оперативный план "Сирена"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Огнестрельное ранение получил мужчина, которого госпитализировали в больницу в Ивано-Франковске. Полиция проводит первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по розыску злоумышленника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.
Сегодня, 30 июня, в 19:40 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в Ивано-Франковске по ул. Вовчинецкая, 192, неизвестный стрелял в мужчину.
На вызов немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб.
Как предварительно установили правоохранители огнестрельное ранение получил 45-летний местный житель.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются. В полиции определятся с квалификацией события после проведения первоочередных следственных действий.
В области введен оперативный план "Сирена". В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника. В рамках расследования правоохранители опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, а также изучают наличие камер видеонаблюдения.
Если кто-то мог быть очевидцем данного происшествия, полиция просит сообщить на линию 102.
Напомним, в Новомосковске посреди улицы застрелили мужчину: открыто два производства.