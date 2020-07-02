Щонайменше 24 людини стали жертвами нападу на реабілітаційний центр в Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Збройний напад на реабілітаційний центр в місті Ірапуато в мексиканському штаті Гуанахуато в середу забрав життя 24 осіб, ще семеро отримали поранення. Про це повідомила радіостанція Fórmula з посиланням на главу муніципального управління громадської безпеки Педро Кортеса, передає УНН.
Учасники атаки зникли з місця події, затримати їх по гарячих слідах не вдалося. Відомостей про можливі причини розправи оприлюднено не було.
Раніше в середу президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор зажадав від властей Гуанахуато навести порядок в силових і судових структурах у зв'язку з відсутністю результатів у боротьбі зі злочинністю. Розташований в центральній частині республіки штат в 2019 році став найнебезпечнішим в країні, там було вбито понад 3,5 тис. осіб.
Нагадаємо, у Мексиці невідомий скоїв розбійний напад на дитячий садок.
Як повідомляв УНН, у жовтні минулого року мера мексиканського міста прив’язали до пікапу і волочили вулицями.