Щонайменше 24 людини стали жертвами нападу на реабілітаційний центр в Мексиці

Учасники атаки зникли з місця події, затримати їх по гарячих слідах не вдалося. Відомостей про можливі причини розправи оприлюднено не було.

Раніше в середу президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор зажадав від властей Гуанахуато навести порядок в силових і судових структурах у зв'язку з відсутністю результатів у боротьбі зі злочинністю. Розташований в центральній частині республіки штат в 2019 році став найнебезпечнішим в країні, там було вбито понад 3,5 тис. осіб.

Нагадаємо, у Мексиці невідомий скоїв розбійний напад на дитячий садок.

Як повідомляв УНН, у жовтні минулого року мера мексиканського міста прив’язали до пікапу і волочили вулицями.