У Мексиці невідомий скоїв розбійний напад на дитячий садок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Озброєний чоловік в середу скоїв розбійний напад на дитячий садок у місті Гомес-Паласіо в штаті Дуранго на північному заході Мексики. Про це повідомив телеканал Televisa, передає УНН.
Злочинець, погрожуючи розправою, змусив двох виховательок відвести його в адміністративне приміщення, де перебували їхні колеги і керівництво установи.
Зловмисник відібрав у них гаманці, мобільні телефони та цінні речі, після чого втік. Затримати його по гарячих слідах не вдалося.
Відомостей про постраждалих серед дітей або співробітників установи не надходило.
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Нагадаємо, раніше члени наркокартелю захопили мексиканське місто, щоб відбити у поліції сина наркобарона.