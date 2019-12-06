У Києві підрядник привласнив майже 350 тис. гривень виділених на ремонт дитячих садків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У столиці керівник підрядної організації привласнив 330 тис. гривень бюджетних коштів виділених на ремонт дитячих садків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр прокуратури у місті Києві.
Встановлено, що між Управлінням освіти Деснянської РДА та товариством було укладено договір щодо проведення ремонтних робіт у дошкільних навчальних закладах Деснянського району.
“Однак, не виконавши роботи у повному обсязі, директор товариства вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких у подальшому безпідставно отримав на рахунки понад 330 тис. гривень”, — йдеться у повідомленні.
За результатом розслідування посадовцю оголошено підозру за ч. 4 ст. 191(привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
У ході слідства буде також надана правова оцінка діям посадовців РДА, які підписали з товариством акти виконаних робіт.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Нагадаємо, в Одесі повідомили про підозру адвокату, який незаконно заволодів нерухомістю на суму понад 6 млн гривень.