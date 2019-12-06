В Киеве подрядчик присвоил почти 350 тыс. гривен выделенных на ремонт детских садов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В столице руководитель подрядной организации присвоил 330 тыс. гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт детских садов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр прокуратуры в Киеве.
Установлено, что Управлением образования Деснянской РГА и обществом был заключен договор о проведении ремонтных работ в дошкольных учебных заведениях Деснянского района.
“Однако, не выполнив работы в полном объеме, директор общества внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых в дальнейшем безосновательно получил на счета более 330 тыс. гривен”, — говорится в сообщении.
По результатам расследования должностному объявлено подозрение по ч. 4 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.
В ходе следствия будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц РГА, подписали с обществом акты выполненных работ.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Напомним, в Одессе сообщили о подозрении адвокату, незаконно завладел недвижимостью на сумму свыше 6 млн гривен.