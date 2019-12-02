В Одесі адвокат незаконно привласнив нерухомість на понад 6 млн грн

ukru
18:19 • 49613 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 107228 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 107605 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 156366 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 130282 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 154119 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 147237 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 128773 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172442 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268858 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.6 м/с
50 %
755 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 97326 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 106662 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 120773 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 106162 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 86623 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 86623 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 156369 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 154121 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 147238 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 124577 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 49617 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 27237 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 24183 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 106162 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 113740 перегляди
Актуальне
В Одесі адвокат незаконно привласнив нерухомість на понад 6 млн грн

В Одесі адвокат незаконно привласнив нерухомість на понад 6 млн грн

Київ • УНН

 • 12021 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Одесі повідомили про підозру адвокату, який незаконно заволодів нерухомістю на суму понад 6 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Київської області.

"Прокурори Одеської місцевої прокуратури №1 повідомили про підозру адвокатові за фактами фальсифікації документів та заволодінні нерухомістю одеської громади на понад 6 млн грн", - сказано у повідомленні.

За версією слідства, юрист, використовуючи бланки та печатки заснованих ним підприємств, сфальсифікував документи та надав для реєстрації права власності на приміщення територіальної громади Одеси.

Його викрили правоохоронці, коли він переоформив на себе майно та, повторно використовуючи підроблені документи, намагався привласнити земельну ділянку під будівлями.

Наразі вирішується питання щодо обрання вказаній особі запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Київського відділу поліції за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань Нацполіції (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 ККУкраїни).

Нагадаємо, Київська міська прокуратура завершила слідство і скерувала до суду обвинувальний акт щодо злочинної групи щодо незаконного привласнення 17 об’єктів нерухомості у Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,107.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,024.16
Ethereum
$1,970.18