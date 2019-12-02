В Одесі адвокат незаконно привласнив нерухомість на понад 6 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Одесі повідомили про підозру адвокату, який незаконно заволодів нерухомістю на суму понад 6 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Київської області.
"Прокурори Одеської місцевої прокуратури №1 повідомили про підозру адвокатові за фактами фальсифікації документів та заволодінні нерухомістю одеської громади на понад 6 млн грн", - сказано у повідомленні.
За версією слідства, юрист, використовуючи бланки та печатки заснованих ним підприємств, сфальсифікував документи та надав для реєстрації права власності на приміщення територіальної громади Одеси.
Його викрили правоохоронці, коли він переоформив на себе майно та, повторно використовуючи підроблені документи, намагався привласнити земельну ділянку під будівлями.
Наразі вирішується питання щодо обрання вказаній особі запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Київського відділу поліції за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань Нацполіції (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 ККУкраїни).
Нагадаємо, Київська міська прокуратура завершила слідство і скерувала до суду обвинувальний акт щодо злочинної групи щодо незаконного привласнення 17 об’єктів нерухомості у Києві.