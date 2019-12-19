В Мексике неизвестный совершил разбойное нападение на детский сад

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 47083 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 103995 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 137484 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 142038 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 136844 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 171364 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115814 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113574 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110256 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132468 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Мексике неизвестный совершил разбойное нападение на детский сад

В Мексике неизвестный совершил разбойное нападение на детский сад

Киев  •  УНН

 • 12843 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Вооруженный мужчина в среду совершил разбойное нападение на детский сад в городе Гомес-Паласио в штате Дуранго на северо-западе Мексики. Об этом сообщил телеканал Televisa, передает УНН.

Преступник, угрожая расправой, заставил двух воспитательниц отвести его в административное здание, где находились их коллеги и руководство учреждения.

Злоумышленник отобрал у них кошельки, мобильные телефоны и ценные вещи, после чего скрылся. Задержать его по горячим следам не удалось.

Сведений о пострадавших среди детей или сотрудников учреждения не поступало.

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Напомним, ранее члены наркокартеля захватили мексиканский город, чтобы отбить у полиции сына наркобарона.

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