В Мексике неизвестный совершил разбойное нападение на детский сад
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Вооруженный мужчина в среду совершил разбойное нападение на детский сад в городе Гомес-Паласио в штате Дуранго на северо-западе Мексики. Об этом сообщил телеканал Televisa, передает УНН.
Преступник, угрожая расправой, заставил двух воспитательниц отвести его в административное здание, где находились их коллеги и руководство учреждения.
Злоумышленник отобрал у них кошельки, мобильные телефоны и ценные вещи, после чего скрылся. Задержать его по горячим следам не удалось.
Сведений о пострадавших среди детей или сотрудников учреждения не поступало.
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Напомним, ранее члены наркокартеля захватили мексиканский город, чтобы отбить у полиции сына наркобарона.