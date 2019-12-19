В Мексике неизвестный совершил разбойное нападение на детский сад

Преступник, угрожая расправой, заставил двух воспитательниц отвести его в административное здание, где находились их коллеги и руководство учреждения.

Злоумышленник отобрал у них кошельки, мобильные телефоны и ценные вещи, после чего скрылся. Задержать его по горячим следам не удалось.

Сведений о пострадавших среди детей или сотрудников учреждения не поступало.

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Напомним, ранее члены наркокартеля захватили мексиканский город, чтобы отбить у полиции сына наркобарона.