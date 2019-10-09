Мера мексиканського міста прив'язали до пікапу і волочили вулицями

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 8114 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 14962 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 49903 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 42423 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 42370 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 254001 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 167699 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139687 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140837 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152645 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
3м/с
36%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 51137 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 32863 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 49903 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 47504 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 18936 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 49921 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 254011 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 205784 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 322624 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 341687 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 6712 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 50019 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 32977 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 66888 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 49054 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Мера мексиканського міста прив'язали до пікапу і волочили вулицями

Київ • УНН

 • 23288 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Вчора, у вівторок, глава адміністрації муніципалітету Лас-Маргарітас в штаті Чьяпас на півдні Мексики Хорхе Ескандон постраждав у сутичці з місцевими жителями. Селяни прив'язали чиновника мотузкою до пікапу і волочили кілька вулиць, поки їх не зупинили співробітники поліції. Про це повідомила радіостанція MVS Noticias, передає УНН.

Мера мексиканського міста прив'язали до пікапу і волочили вулицями

Приводом для конфлікту послужило невдоволення громадян роботою глави муніципалітету. Відомо, що він обіцяв їм побудувати дорогу, але так і не зробив цього, незважаючи на численні прохання. В ході зіткнень з поліцією в районі Лас-Маргарітас постраждали як мінімум 11 осіб, ще близько 30 селян були затримані.

За даними видання, Ескандон отримав необхідну медичну допомогу, його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації підтвердили інформацію поліції про напад на заступника голови КМДА Володимира Слончака та повідомили, що його відвезли до реанімації.

#Video #Chiapas Un grupo de habitantes intentó llevarse amarrado al alcalde de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón Hernández

Crédito: Especial pic.twitter.com/TRa7pKoHA6

— El Universal Estados (@Univ_Estados) October 8, 2019

De esta forma pobladores de Santa Rita El Invernadero se llevaron al Presidente Municipal de Las Margaritas Jorge Luis Escandon, que minutos después fue rescatado por los policías. #Chiapas pic.twitter.com/XxU9dJCURV

— Alerta Chiapas  (@AlertaChiapas) October 8, 2019

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.28
Bitcoin
$82,124.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.34
Золото
$3,231.30
Ethereum
$1,558.08