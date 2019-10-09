Мера мексиканського міста прив'язали до пікапу і волочили вулицями
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Вчора, у вівторок, глава адміністрації муніципалітету Лас-Маргарітас в штаті Чьяпас на півдні Мексики Хорхе Ескандон постраждав у сутичці з місцевими жителями. Селяни прив'язали чиновника мотузкою до пікапу і волочили кілька вулиць, поки їх не зупинили співробітники поліції. Про це повідомила радіостанція MVS Noticias, передає УНН.
Приводом для конфлікту послужило невдоволення громадян роботою глави муніципалітету. Відомо, що він обіцяв їм побудувати дорогу, але так і не зробив цього, незважаючи на численні прохання. В ході зіткнень з поліцією в районі Лас-Маргарітас постраждали як мінімум 11 осіб, ще близько 30 селян були затримані.
За даними видання, Ескандон отримав необхідну медичну допомогу, його життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації підтвердили інформацію поліції про напад на заступника голови КМДА Володимира Слончака та повідомили, що його відвезли до реанімації.
#Video #Chiapas Un grupo de habitantes intentó llevarse amarrado al alcalde de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón Hernández
Crédito: Especial pic.twitter.com/TRa7pKoHA6
De esta forma pobladores de Santa Rita El Invernadero se llevaron al Presidente Municipal de Las Margaritas Jorge Luis Escandon, que minutos después fue rescatado por los policías. #Chiapas pic.twitter.com/XxU9dJCURV— Alerta Chiapas (@AlertaChiapas) October 8, 2019