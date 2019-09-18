Речниця заступника голови КМДА підтвердила факт нападу на чиновника та повідомила про його стан
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Київській міській державній адміністрації підтвердили інформацію поліції про напад на заступника голови КМДА Володимира Слончака та повідомили, що його відвезли до реанімації. Про це пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку речниці заступника голови КМДА Галини Шпак.
Як написала речниця чиновника Галина Шпак на своїй сторінці у Facebook, наразі чиновник у тяжкому стані.
“Наразі стан заступника голови КМДА тяжкий, накладено 14 швів на голову”, — вказала вона у власному повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, столичні правоохоронці встановлюють обставини, за яких заступник голови КМДА отримав тілесні ушкодження. Так, до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Митрополита Липківського невідомий побив заступника голови Київської міської державної адміністрації.