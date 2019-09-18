Пресс-секретарь заместителя председателя КГГА подтвердила факт нападения на чиновника и сообщила о его состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Киевской городской государственной администрации подтвердили информацию полиции о нападении на заместителя председателя КГГА Владимира Слончак и сообщили, что его увезли в реанимацию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу спикера заместителя председателя КГГА Галины Шпак.
Как написала пресс-секретарь чиновника Галина Шпак на своей странице в Facebook, пока чиновник в тяжелом состоянии.
“Сейчас состояние заместителя председателя КГГА тяжелое, наложено 14 швов на голову”, — указала она в своем сообщении.
Как сообщал УНН ранее, столичные правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых заместитель председателя КГГА получил телесные повреждения. Так, в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Митрополита Липкивского неизвестный избил заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.