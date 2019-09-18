У столиці побили заступника голови КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Столичні правоохоронці встановлюють обставини, за яких заступник голови КМДА отримав тілесні ушкодження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Так, до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Митрополита Липківського невідомий побив заступника голови Київської міської державної адміністрації.
Потерпілого доставили у лікарню для надання необхідної медичної допомоги.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, у Нікополі Дніпропетровської області невідомі побили прокурора, коли той намагався зупинити бійку між відвідувачами кафе.