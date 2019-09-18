В столице избили заместителя главы КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых заместитель главы КГГА получил телесные повреждения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Так, в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Митрополита Липковского неизвестный избил заместителя главы Киевской городской государственной администрации.
Пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в Никополе Днепропетровской области неизвестные избили прокурора, когда тот пытался остановить драку между посетителями кафе.