В столице избили заместителя главы КГГА

Так, в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Митрополита Липковского неизвестный избил заместителя главы Киевской городской государственной администрации.

Пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Никополе Днепропетровской области неизвестные избили прокурора, когда тот пытался остановить драку между посетителями кафе.