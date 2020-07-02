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Шесть человек погибли, еще 17 пострадали в результате взрыва котла на юге Индии

Шесть человек погибли, еще 17 пострадали в результате взрыва котла на юге Индии

Киев  •  УНН

 • 15109 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 17 пострадали в результате взрыва котла, произошедшего в среду на одной из тепловых электростанций компании NLC India Limited (NLCIL) в районе Нейвели штата Тамилнад на юге Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hindu и ряд индийских СМИ.

Отмечается, что взрыв котла прогремел на энергоблоке номер пять на ТЭЦ-2.

Сообщается, что сначала были найдены тела двух жертв, позже были обнаружены еще четыре тела. Личности погибших устанавливаются.

Состояние 11 пострадавших оценивается как критическое. Отмечается, что число жертв может возрасти. Все пострадавшие были доставлены в местный госпиталь.

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Другие подробности происшествия пока не сообщаются.

Это уже второй взрыв на предприятиях NLCIL за последние два месяца. 7 мая произошла взрыв котла на другой ТЭЦ в районе Куддалор штата Тамилнад.

The NLCIL #BoilerBlast occurred when workers tried to restart the boiler in the morning. Scenes from #Neyveli .
Express video. @xpresstn @NirupaSampath pic.twitter.com/iS1u8wst6o

— The New Indian Express (@NewIndianXpress) July 1, 2020

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