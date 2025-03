Шесть человек погибли, еще 17 пострадали в результате взрыва котла на юге Индии

Отмечается, что взрыв котла прогремел на энергоблоке номер пять на ТЭЦ-2.

Сообщается, что сначала были найдены тела двух жертв, позже были обнаружены еще четыре тела. Личности погибших устанавливаются.

Состояние 11 пострадавших оценивается как критическое. Отмечается, что число жертв может возрасти. Все пострадавшие были доставлены в местный госпиталь.

Другие подробности происшествия пока не сообщаются.

Это уже второй взрыв на предприятиях NLCIL за последние два месяца. 7 мая произошла взрыв котла на другой ТЭЦ в районе Куддалор штата Тамилнад.

The NLCIL #BoilerBlast occurred when workers tried to restart the boiler in the morning. Scenes from #Neyveli .

Express video. @xpresstn @NirupaSampath pic.twitter.com/iS1u8wst6o

— The New Indian Express (@NewIndianXpress) July 1, 2020